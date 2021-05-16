台灣自12日起疫情不斷升溫，15日更宣布14日本土病例超過180人，其中43例在台北市萬華區。衛福部部長陳時中14日一句「萬華茶藝館是這起防疫的破口」，恐有意在「帶風向」。港媒評論認為，陳的言論是想把疫情壓力轉嫁給台北市市長柯文哲；但柯也不是省油的燈，從和平醫院病患染疫事件起，台北市政府便總搶先中央流行疫情指揮中心宣布重大消息，柯有望將危機化為轉機。

香港媒體《中評社》15日評論表示，近日確診人數屢創新高，重創了陳時中與桃園市市長鄭文燦的防疫形象。陳14日在記者會中一句「萬華茶藝館是這起防疫的破口」，頗具「帶風向」嫌疑，恐怕想將防疫失控的壓力，轉嫁給柯文哲，讓外界一致將矛頭指向萬華區，將責任歸咎給台北市。

評論直言：「柯文哲也不是省油的燈。」因為從和平醫院病患染疫事件起，台北市政府似乎總刻意快中央流行疫情指揮中心一步，宣布重大消息。例如13日晚間傳出，「北部某醫院」有病患確診新冠肺炎，台北市衛生局便第一時間跳過中央流行疫情指揮中心，證實就是和平醫院（現台北市立聯合醫院和平院區），中央流行疫情指揮中心緊接也證實該項消息。

不僅如此，柯文哲14日還在與陳時中共同主持的記者會中，率先宣布「特赦令」，呼籲5萬名沒有身分證的外籍移工篩檢、就醫，不會抓也不會遣返，這一招讓柯成功躍升媒體焦點，也展現了地方政府處理防疫細節的優勢。尤其柯過去台大醫院外科加護病房主任的背景，更讓柯在疫情當頭，自帶權威光環，一舉一動備受關注，台北市疫情的爆發，對柯而言既是大危機更是大轉機。

(中時新聞網)