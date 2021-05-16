自古以來，時疫就存在，至今數千年，也未曾消失，面對這個將來可能與人類共存且沒有特效藥的病毒，唯有加強免疫力提升才是個人的自處之道。

中醫治病需要辯證論治，用邏輯推論顯現的主、客觀症狀，才能處方用藥預防疾病進展（不是只靠把脈診斷）。從中醫免疫科學性的觀點來看，此次疫情防疫困難，是因為covid-19病毒出現了許多無症狀的宿主，具有感染性卻又可能完全無症狀而且不會像SARS一樣發高燒，甚至有些是不發燒的病人。

●從中醫科學原理，可切入以下三個要點：

一、容易感染年長者、心血管疾病以及有長期吸菸者

截至目前研究發現，上述這些人肺部ACE2（人體細胞的血管張力素轉化酶2）的受體特別多，這是一個已被證明冠狀病毒入侵的通道，所以醫藥科學正研發使用這個機制抑制劑來減少被病毒黏上去的機率。有幾種中藥含有許多類黃酮類的化合物，在SARS期間以及後來研究可以抑制ACE2，減少病毒入侵的程度和感染病毒量，如此再依靠身體的免疫反應來殺滅病毒，這是還沒研發出西藥前，中醫能做到的第一道預防！

二、感染後免疫無反應，所以無症狀、不發燒。

其實病毒感染後的發燒是好事，因為發燒是人體免疫系統和病毒搏鬥的臨床表現。不過，新冠狀病毒在感染人體細胞後，可能讓受感染的細胞無法釋放出干擾素。同時也讓原本會受感染的細胞無法呈現抗原給體內的巨噬細胞做消滅的動作，身體如果沒有產生後續一連串免疫反應，也就沒有抗病毒力，也不會有發燒反應。

這次疫情難防的原因之一是很多人感染病毒後，沒有發燒症狀，可能說明其免疫系統對新冠病毒無法識別做出抵抗。有研究顯示病毒會利用糖分子鏈，來避免被人類免疫系統偵測到。因此，中醫治療上如何讓免疫系統知道並做出反應，就必須強化免疫的辨識能力。中藥能幫助強化免疫細胞數量功能的有：黃耆、人參、防風等等。

三、病毒變異大逃脫，病毒人傳人會進展再突變甚至社區感染。

身體有第二道免疫防線，我們稱為特異性免疫功能，也就是我們體內有T細胞和B細胞這些免疫細胞。T細胞是殺手細胞，會自動搜尋被病毒入侵的細胞，做更快速、更精準的攻擊。之後，B細胞針對不同的病毒產生不同抗體，B細胞具有免疫記憶的功能而產生極佳的抗病毒抗體，我們有了抗體才有可能一勞永逸地抵抗新冠狀病毒。

避免染疫，除了戴口罩並勤洗手外，提升自體免疫力也是重要關鍵。(示意圖/Shutterstock)

●關鍵三要點提升免疫力！

感染後往重症發展的患者，就是身體無法產生有效的特異性免疫。最主要原因可能來自於病毒突變。

人類目前沒有任何積極醫療手段，可以攻擊已經存於人體內的新冠狀病毒，支持療法以外只能靠自身的免疫系統去對付，因此提升自身的免疫力是關鍵，中醫藥當中有許多能夠有效提升免疫，尤其是特異性免疫的功能，例如真菌類用藥類：靈芝、蟲草、茯苓等或生技多醣製劑對特異性免疫有明確的提升效果。

總結上述，陳博聖強調，在疫苗緩不濟急，仍無法大量供應全民施打的狀況下，要對抗新冠病毒，從這次疫情風暴中全身而退有三個最重要的關鍵點：

1.身體代謝機制和肺部的微環境改變，讓病毒無所遁形能夠呈現出來。

2.提升免疫力，就是讓巨噬細胞的數量變多以及增加偵測病毒能力。

3.讓T細胞有效攻擊病毒、B細胞具有辨識力及免疫記憶。

雖然中醫已經能夠在癌症治療中扮演關鍵協助角色的現代，但一般大眾卻忽略了中醫抗疫的位置，中醫與全民一起抗疫，並祝願臺灣人民能夠挺過這次疫情風暴。(本文作者陳博聖為現任京禾中醫診所癌症特診主治醫師，著有《零傷害，中醫治療癌症》等書。)

(中時新聞網)