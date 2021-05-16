雖然據稱中國大陸可能在近期與阿根廷達成JF-17「梟龍」戰機的出口協議，但軍事新聞網站「Defense World」指出，由於該型戰機配備英國馬丁貝克公司（Martin-Baker）製造的彈射座椅，與阿根廷在福克蘭群島（Falkland Islands）有主權爭議的英國，可能再度出手阻撓該國的航空戰力現代化。

據稱中航技進出口公司（CATIC）於8日派出代表團，前往阿根廷首都布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）進行談判，並已接近與該國達成12架梟龍的出口協議，不過仍不確定是Block II還是Block III版本；根據報導，該代表團還參觀了阿根廷FAdeA飛機製造公司的廠房，或代表中方有意提供當地組裝甚至技術轉移等有利條件。

不過「Defense World」指出，梟龍配備馬丁貝克的PK16LE彈射座椅，讓英國有機會藉此禁止該型戰機出口至阿根廷。由於英國在1982年福克蘭戰爭（Falklands War）中吃了阿根廷戰機的大虧，讓其千方百計阻撓相關現代化計畫。阿根廷多年來曾數次向外國洽談戰機採購計畫，對象包括西班牙空軍的二手幻象F1、以色列航空工業公司的「幼獅」（Kfirs）、瑞典紳寶公司的「獅鷲」（Gripen）、南韓航太工業公司的FA-50等，全數在英國明面與暗地的反對下流產。

雖然也曾傳出阿根廷有意採購Su-35、MiG-35等俄製戰機，但《歐亞時報》（The EurAsian Times）指出，與梟龍相比，上述戰機不僅價格更高，且並非阿根廷屬意的輕型戰機，更可能因此遭美國《以制裁反擊美國敵人法案》（CAATSA）制裁，讓阿根廷更傾向採購梟龍。

(中時新聞網)