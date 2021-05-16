國內疫情爆炸，台股多殺多恐慌賣壓殺出，12日盤中一度閃崩逾1400點，投信投顧公會理事長張錫認為，台股已「超跌」，恐慌心理因素大於實質影響。財信傳媒董事長謝金河表示，張錫大力看好台股，指又到了買入的甜蜜點，當然也有人認為台股玩完了，肯定會崩盤！投資世界最好玩的是，市場總是有多空兩極的看法。

謝金河在臉書以「弄清楚這個世界在玩什麼？」為題發文指出，他有位非常親中的朋友在line上發表看法，說美國大印鈔票迎來通膨怪獸，中國把原物料炒高，一定把美國逼向絕路。中美貿易戰，美國提高進口關稅，去中化讓美國更陷困境；理論上，美國應立刻升息，但美國債務已是GDP的108%，單是加息的利息就把美國經濟壓垮，現在只剩第二條路，美國跪下來跟中國求和，撤銷貿易制裁，結束貿易戰，否則，美國一定玩死自己！

他表示，朋友的看法乍看有理，但這兩天北京出手打擊鐵礦砂鋼價，這又作何解釋？另外，美國貿易代表戴琦出來講話，也沒有對中國露出跪下來求和的任何跡象。還有，美國股市反應四月CPI上漲4.2%，造成單日下跌逾600點，引發市場恐慌，但這兩天，美國股市又漲回去了。

另一位著名基金經理人說：投資人可能會把周二的美股暴跌和VIX飊升，視為反轉訊號，其實要記住：多頭市場上揚時是搭著手扶梯而上，下跌卻是搭電梯而下，市場走多時，股市穩定上揚，然後會突然重挫！VIX飊升，和跳動的指數跌至深淵，這反而是正面訊號。「他的這一席話，好像是在說最近一周的台股。」

謝金河指出，拿過諾貝爾經濟學獎的克魯曼性格鮮明，也是反川普的經濟學家之一，這次拜登的大規模基礎建設計畫完全出自其手筆，他的核心思維是政府印鈔票買債，不必縮表；拜登的1.9兆美元紓困及2.25兆的規模要愈大愈好；還有不必害怕通膨，戰爭也是解決通膨的方法之一；政府要大力催化需求！這是克魯曼的核心論述。克魯曼戰殭屍，指的正是天天喊著會通膨的人，這也是傳統經濟學派的主張。

「克魯曼在書中抨擊在2010年攻擊量化寬鬆的人，他說：切勿因一些人拿幾個明顯數據大搖警鈴，就以為通貨失控在眼前。他認為低通膨才是把美國經濟拖入惡性循環的源頭，這次通膨升溫，克魯曼認為是經濟重新適應新常態，通膨會逐漸緩和下來！過去20年來，美國一直追求通膨目標值2%，卻沒有發生過，這次有機會達標。如果克魯曼的說法是對的，美國股市大跌機會很小，可能只有5%到10%的回檔，然後又走高⋯。」

謝金河認為，每一次世界經濟走向十字路口，只有不斷地閱讀，尋求知識的力量，才能化解無知帶來的恐懼！

(中時新聞網)