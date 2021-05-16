因疫情之故淡江大學亦開始實施兩週遠距學習，但是淡大的作法與他校有很大的不同，因為所有老師仍須到原教室上課，面對空蕩蕩的教室，覺得是很特別的體驗。前立法委員，淡江大學教育心理與諮商研究所教授柯志恩在臉書表示「連罵人都沒fu了」！

為何老師仍要到原教室上課呢？淡江大學秘書長劉艾華說：「為了保障教學品質，本校採用穩定的視訊系統(MS Teams)及寬頻網路，搭配學校的iClass及Moodle教學平台，到校上課可以確保所有老師能夠順利上線授課，且在學校上課時若有任何使用上的問題，老師可以即刻向資訊處請求支援，另外，MS Teams也會將所有教師授課資料記錄下來，確保所有課程都有順利實施。」

「全校實施遠距學習不僅只有系統及網路」！劉艾華補充：「必須經過嚴謹的規劃，包含課程上線、師生帳號建檔、對教師進行教育訓練、提供懶人包給學生瞭解如何上課等，都需要時間，不是說遠距就可馬上遠距，所幸淡江大學在去年疫情開始前就已經超前部屬，完整規劃遠距學習相關事宜，才可以在昨天宣佈，今天馬上實施。」

雖然實施遠距學習，但是學生若有需求，如認為實體上課還是較有效果，或家中的電腦、網路不夠快，都還是可以到原教室上課。如此照顧到所有學生需求，且在此疫情期間仍能保障學習品質，淡江大學的「資訊化」在此真正發揮了作用。

(中時 )