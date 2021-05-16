本土確診屢創新高，15日又再新增180例本土確診，雙北疫情一夕之間炸開，指揮中心緊急升為「第三級警戒」。隨著雙北進入半封城狀態，也讓不少民眾心生恐慌。對此，醫師潘建志安撫道，「莫慌！」並把以色列遇到疫情峰迴路轉的故事當作借鏡，相信台灣一定能找到出路。

潘建志指出，2020年2月21日，以色列國內爆出第一例新冠肺炎確診，到了3月11日，單日確診11人，該國政府馬上啟動活限縮，限制聚會人數不得超過100人，並將學校停課。到了3月18日，單日確診76人，以色列宣布進入緊急狀態，國人不得離家、非必要商店全停業。

沒想到疫情才爆發一個月，政府就祭出重手，對經濟影響非常大，當時以色列在4月時失業率達到24％，可以說是一個「慘」字。或許台灣人會認為以色列防疫政策太過誇張，但潘建志表示，「沒辦法，對人民生活沒影響，防疫不會有效。」儘管國內政治不穩定，人民街頭抗議不斷，但行政系統仍繼續做該做的事。

在以色列疫情最高峰時期，單日確診衝到11,000人，但經歷過3次封城後，疫情最終靠疫苗得到解脫。潘建志指出，以色列一開始就下足重本和輝瑞BNT談合作，也答應入股莫德納，果然得到相對的代價。今年初以色列開始打疫苗後，效率超高，到4月中已經控制住疫情，都市全面解封，居民不必再載口罩。一個月來確診數持續降低，到今天已經比台灣還少。

圖為以色列鐵穹反飛彈系統發射的攔截飛彈，12日在半空中攔阻巴勒斯坦「哈瑪斯」從加薩發射的火箭。（路透）

潘建志表示，新冠疫情對以色列來說已成了過去式，但正當以色列戰勝病毒後，卻又遭到巴勒斯坦瘋狂的火箭攻擊，而以色列也馬上用一顆成本比對方貴40倍的鐵穹飛彈應對，儘管CP值低，但是，「被火箭炸到損失更高，而且人命無法估算。」

潘建志說，人命至上，政治經濟金錢統統排後面。選舉輸了下次再來，錢再賺就有，命只有一條。「以色列的疫苗和飛彈給台灣人上了一課。」

(中時新聞網)