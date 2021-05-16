民進黨不分區立委范雲與洪申翰因疑似施壓相關部門，放寬機師檢疫期，華航卻在隨後爆發群聚事件，如今更是深入台灣各大社區，本土案例頻傳，憤怒網友也灌爆范雲臉書痛罵要求下台，未料范雲竟去側翼粉專「土星六號之狼」取暖，讓網友傻言直呼沒救了。

范雲、洪申翰「協調」放寬機師檢疫期，從5+9降低為3+11，事後爆發諾富特群聚案，遭痛批是防疫破口，本人則喊冤「只是協調」，儘管錄音檔曝光，但仍聲稱問心無愧，求網友「不要找戰犯」，更是不斷翻出力挺自己的言論，更新到臉書上。

范雲跑到側翼粉專「土星六號之狼」留言取暖，網友怒罵沒救了：「自助餐老闆娘棄守自己臉書，跑去別人頁面討救兵」。(圖／土星六號之狼臉書)

其中，范雲不但轉載公認的綠營側翼粉專「土星六號之狼」力挺言論，更到對方臉書下留言：「感謝您路見不平，拔刀仗義執言啊」、「但我個人名譽事小，我更擔心的是，這些謠言與汙衊，會影響大眾對指揮中心長期辛勞、專業判斷的信心，打擊到全民齊心防疫的動力」，也獲得回覆「委員辛苦了，繼續一起加油」。

不少網友看傻眼，紛紛斥責范雲根本沒救了：「堂堂一個大立委，竟然拿側翼文章救援，有夠可憐」、「自助餐老闆娘棄守自己臉書，跑去別人頁面討救兵」、「怕自己要被凍死了，所以猛貼同溫層文章來取暖嗎？」、「3+11=180，您滿意了嗎」、「側翼的文你還要重複貼好幾次，是崩潰到只剩這招哦」、「政黨票投民進黨，范雲幫你防疫升級」、「反正都是飯店的錯，絕對不是自己的錯」、「防疫破口就是妳」、「貼一堆側翼粉專安慰自己，沒有下限了」、「民進黨下次選舉沒大輸，都是對不起范雲」、「怎麼還不辭職啊」、「一人滅全台，厲害了」、「跟妳一起協調的申翰委員都裝死不敢幫說話，可悲」、「來人 給范婦上夾棍」、「謝謝自助餐老闆讓我睡公園」、「要不要乾脆跟江柏儒aka冰狼kero合體直播」。

(中時新聞網)