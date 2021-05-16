台南市警六分局發現轄內有業者大門張貼停止營業公告，但店內仍有客人消費。（讀者提供／洪榮志台南傳真）

台南市警六分局發現轄內有業者大門張貼停止營業公告，但店內仍有客人消費。（讀者提供／洪榮志台南傳真）

因應國內疫情升高，中央流行疫情指揮中心15日宣布全台休閒娛場所暫停營業後，台南市政府也立即行文要求視聽歌唱業、電子遊戲場業等17種易接觸傳染的營業公共場所，從15日18時起至5月28日24時暫停營業。不料，台南市警六分局15日晚間執行擴大臨檢勤務時，當場查獲轄內2家業者違反禁令繼續營業，另有1家業者大門雖張貼停止營業公告，但店內仍有客人在內消費，經蒐證後均函送市府衛生局裁罰。

市府行文要求相關業者暫停營業後，市警局長方仰寧旋也在晚間6時30分，召集市警局相關單位召開防疫會議，並指示各分局應確實查察轄內娛樂場所，有無確實配合防疫政策暫停營業，嚴防業者「假關門真營業」或「轉移陣地繼續營業」。

警六分局除先行聯繫轄內各公告應暫停營業的場所負責人，應遵守市府公告的相關規定，違者將依傳染病防治法處罰，以防範發生大規模社區傳播，也於晚間8時至12時規畫擴大臨檢勤務，共計動員38名警力，複查轄內57處營業場所，當場查獲轄內2家業者違反禁令繼續營業，另有1家業者大門雖張貼停止營業公告，但店內仍有客人在內消費。

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警六分局長陳錦文表示，執勤員警除落實自身防疫管理，針對特定處所未落實市府所公告暫停營業等相關措施，將依違規事證函送衛生局辦理裁罰，並將指派調帶高手比照重大刑案隨時配合啟動疫調作業，以確保轄區人民安全，全力堵住疫情破口。另外，警方也會持續查處假訊息，請民眾切勿傳發未經中央流行疫情指揮中心發布的訊息。

(中時 )