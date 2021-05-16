台灣近來接連遭遇停電、疫情爆發，造成人心不安，56歲資深相聲演員宋少卿日前更在臉書表示，停電了就找個代罪羔羊，說是人為因素而非電力不足，許多專家建議要普篩，就是不做，讓他忍不住質疑政府：「到底在怕什麼？到底在幹什麼？」果然宋少卿這番質疑政府之言論，就惹來大批網友出征，但他也沒在怕，大笑三聲表示：「哈哈哈，那些人有膽就來征啊！」

宋少卿日前在臉書表示，停電了就找一個代罪羔羊，說是人為因素，而不是電力不足，許多專家早就建議應該要普篩，就是不錯，「疫苗到底有多少？怎麼打？能不能自費早一點打？也都是混沌不清⋯⋯到底在怕什麼？到底在幹什麼？」

宋少卿這番質疑政府的言論，惹來親友擔心留言「哥，別，這樣會被出征」、「哥，1450全員出動了，他們會出征到你完全不敢再吭聲，然後網路上只有一片歌功頌德政府，讚嘆政府的祥和文字……這就是現在的人與網路的連結……」、「有些話放心裡就好」。

果不其然，宋少卿PO文立刻被網友罵聲灌爆，「黨國藝人真的很丟臉」、「公衛不是您的舞台，不要急著獻醜。知道您愛說話，我們也聽聽就好」、「你的問題完美呈現藝文界資深老藝人有多無知」、「少卿，請等會，要多讀書多看資料，才不會出來發這種文章」。

不過宋少卿既然敢說話，就有心理準備，他大笑三聲回應：「哈哈哈，那些人有膽就來征啊！」反而是親友比他更生氣，與網友筆戰反問「不管宋哥PO這文是在抱怨政府與否，難道抱怨就不行嗎」、「給政府肯定的同時，也要有批評吧？一昧的肯定跟講好話，就是好事？如同大家在批評持反對意見的人要我們虛心接受一樣，政府就不能接受批評嗎」。

(中時新聞網)