比漾廣場防疫再升級 喜樂時代影城暫停營業 03:212021/05/16 中時 郭家崴 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 永和比漾廣場繼14日起全館實聯制後，15日起因應雙北防疫升級為第三級警戒，增加客用設施消毒頻率；喜樂時代影城配合防疫升級管制，15日起停止營業至28日，線上訂票未取票的消費者可退票；接駁車15日16時起至28日停駛；館內餐飲照常營業並加強落實實聯制和梅花座。 比漾廣場喜樂時代影城配合防疫升級管制，15日起停止營業至28日，線上訂票未取票的消費者可退票。（比漾廣場提供） 百貨防疫全面升級 進場採實聯制 防疫升級 金門室內景點即起停止開放 (中時 ) #15 #比漾廣場 #喜樂時代影城 #實聯制 #日起 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 第三級警戒 雙北四大超商今緊急啟動實聯制 16:152021/05/15 生活 新竹巨城不見人潮 疑轉戰大賣場囤泡麵衛生紙 16:122021/05/15 生活 百貨量販超市 實聯制堵破口 04:102021/05/15 生活新聞 超商跟進實聯制 萊爾富雙北門市搶先上路 13:582021/05/15 生活 因應防疫升級 台北寒舍艾美酒店3餐廳暫停營業 19:222021/05/15 生活 雙北逾40間戲院關閉 影城業者初估將賠上千萬 20:572021/05/15 娛樂 北市推實名制神器 申請專屬QR code省去手寫表格 18:012021/05/15 生活 101觀景台休館、百貨影城與遊樂場全休 16:492021/05/15 生活 雙北警戒升級第3級 OKmart宣布實聯制 15:112021/05/15 生活 台南8大業者大稽查51家違規未實聯制 業者無奈：要禁就全禁 13:202021/05/15 生活 Global Mall影城、親子樂園等暫停營業 館內DIY等活動取消 14:422021/05/15 生活 生活熱門新聞 台中男足跡不只東海？網爆新光三越、西屯都在消毒 衛生局回應 - 生活 台中電子廠男員工確診 公布足跡遍及東海商圈 - 生活 病患家屬一句「阿姨也在茶室工作」 三重聯醫關閉急診2天 - 生活 瘋搶物資 賣場架上綠包裝泡麵全滿沒人買 原因曝光網秒懂 - 生活 彰化單日確診暴增6例 鹿港老街空無一人 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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