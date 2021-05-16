永和比漾廣場繼14日起全館實聯制後，15日起因應雙北防疫升級為第三級警戒，增加客用設施消毒頻率；喜樂時代影城配合防疫升級管制，15日起停止營業至28日，線上訂票未取票的消費者可退票；接駁車15日16時起至28日停駛；館內餐飲照常營業並加強落實實聯制和梅花座。

比漾廣場喜樂時代影城配合防疫升級管制，15日起停止營業至28日，線上訂票未取票的消費者可退票。（比漾廣場提供）

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