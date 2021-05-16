網紅「開水小姐」近來推出新歌，她個性活潑直率加上擁F罩杯的好身材，擁大批粉絲，每次曬出美照，總是因為F奶被關注，她無奈：「只要穿泳裝，就會有人抨擊妳是賣肉暴露狂。」她也因為「大胸」被許多奇怪粉絲言語騷擾、還收過男網友下體照及出價100萬伴遊訊息等。

她表示有網友直接開100萬，邀約5天4夜陪對方去首爾參加電音派對，更加出食宿機票，開水小姐笑虧：「人生成就解鎖，好興奮，我終於也進入妹啊的行列了嗎？」

她常收到男網友的騷擾訊息，憶起有次對方一開始先罵她是醜婊子，隨後又留下猥瑣言語：「我要舔妳的腳、妳的腳跟、吸妳的腳和腳趾、我要舔妳的屁股、我要妳的腳在我的嘴巴裡。」她看完後，好氣又好笑說：「這個人應該是從萬巒來的吧？（開玩笑說自己的腳是豬腳）。」

開水小姐熱愛音樂，近來與雙人組合「FI-Ne粉內」推出新歌〈Take me right now〉，同是電影《一級任務》台灣區中文主題曲，成績不錯。

(中時 )