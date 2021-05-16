相隔3個多月時間，籃網「三巨頭」杜蘭特、厄文與哈登16日總算再次同時先發上陣，沒想到除了厄文發揮比較正常，杜蘭特與哈登都表現平平，幸好靠著板凳戰力發威，籃網最後仍以105比91輕取公牛，想要確保東區第2，還要等到例行賽最終日

畢竟這是籃網三巨頭闊別已久的重新先發上場，籃網竟然一開賽遭到公牛打出12比0，幸好厄文火力率先甦醒，單節進賬13分，幫助籃網逐漸追上，甚至次節取得超前，上半場打完，籃網反以61比51領先，但杜蘭特半場投11中2。

籃網真正把領先差距擴大，是在末節一開始靠著沙梅特、傑夫格林、克萊斯頓等替補球員火力全開，一舉擴大籃網領先到17分之多，反讓籃網三巨頭變成配角，甚至打到最後2分29秒，籃網領先幅度來到20分，公牛自然只能選擇放棄。

厄文全場投16中9，攻下全隊最高22分，杜蘭特雖拿12分、9籃板及6助攻，全場投17中4，更發生5失誤，哈登表現也很失常，全場投4中2，只拿5分、7助攻與5籃板，看來籃網三巨頭還須一點時間磨合，幸好板凳戰力及時跳了出來，才讓籃網第47勝入袋。

(中時 )