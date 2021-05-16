為了跟拓荒者爭搶西區第6席位，「小皇帝」詹姆斯16日宣告傷癒復出，貢獻24分、8助攻與7籃板，「一眉哥」安東尼戴維斯也拿28分、10籃板，攜手幫助湖人122比115險勝地主溜馬，繼續保住爭奪西區第6希望，同時避免落到打附加賽命運。

總算排出薛洛德、波普、詹姆斯、安東尼戴維斯與德拉蒙超強先發的湖人，開賽就壓著眾多主力沒上的溜馬打，其中戴維斯火力最猛，首節就摘17分，溜馬次節雖靠利佛特火力追近，幸好詹皇及時穩住場面，半場打完，湖人64比58領先。

原本湖人末節一開始打出8比2，一度擴大領先到14分，但溜馬仍未放棄，靠著利佛特、麥克戴摩、桑普生等人火力，竟在最後關頭縮小差距到3分，幸好詹姆斯接著連拿7分，再次展現頂級球星主宰能力，順利幫助湖人拿下這重要勝利。

湖人先發陣容得分全都上雙，感覺逐漸開始磨合，除了詹姆斯與安東尼戴維斯，剛結束觸發聯盟健康與安全協議停賽的薛洛德，也有14分進帳，波普13分，德拉蒙11分、15籃板，荷頓塔克11分；溜馬以利佛特28分最高，桑普生20分。

明天將是本季例行賽最後1天，30隊都將出賽，湖人想要搶到西區第6種子，除了自己必須作客擊倒無緣季後賽的鵜鶘，也要拜託金塊擊退地主拓荒者才行，只要拓荒者明天贏球，就算湖人也贏，兩隊戰績相同，拓荒者將可憑藉對戰優勢搶到西區第6種子。

(中時 )