以色列和統治加薩走廊的巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯激烈交戰之際，美國總統拜登今天與巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯舉行電話會談，這是拜登上任以來首度與阿巴斯通話。

路透社報導，拜登（Joe Biden）已派遣一位特使前往中東試圖平息暴力衝突，以巴雙方激烈交戰已造成加薩境內至少140人喪命，包括39名小孩在內，以色列境內也傳出至少10死。但美國以及各種區域和國際努力，迄未顯示任何進展跡象。

白宮發表兩位領袖通話摘要指出，拜登強調哈瑪斯（Hamas）必須停止朝以色列境內發射火箭，且兩人對當前暴力衝突導致包括孩童在內無辜平民悲劇喪命，表達一致關切。

拜登也傳達「美國承諾會強化美國與巴勒斯坦人夥伴關係」，並強調他的政府最近決定，將恢復對以色列占領區約旦河西岸和加薩走廊的援助，美國前總統川普（Donald Trump）在任上切斷前述美方援助。

拜登也強調他強力承諾，會致力協商兩國解決方案，作為邁向以巴衝突達成公正且持久解決方案的最佳途徑。

巴勒斯坦新聞機構瓦法社（Wafa）發布的通話摘要指出，拜登表示，他反對把巴勒斯坦人從東耶路撒冷（East Jerusalem）希克加拉（Sheikh Jarrah）街區逐出，但白宮發表的摘要未提及此事。

涉及把多個巴勒斯坦家庭逐出家園的長久法律爭訟，助長聖城耶路撒冷的緊張對峙情勢，並引爆以色列和加薩好戰分子之間的戰鬥。

阿巴斯（Mahmoud Abbas）領導的巴勒斯坦自治政府（PA）對約旦河西岸占領區握有有限度自治，以色列於1976年中東戰爭期間占領約旦河西岸、加薩走廊以及東耶路撒冷地區。

但巴勒斯坦自治政府對加薩鮮少影響力，哈瑪斯與阿巴斯領導的法塔組織（Fatah）於2007年爆發血腥分裂後，哈瑪斯奪取加薩走廊掌控權。

美國視哈瑪斯為恐怖組織，拒絕與哈瑪斯對話。（譯者：劉學源）1100516

(中央社)