巴西衛生部今天表示，過去24小時新增6萬7009人確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19），累計確診攀升至1558萬6534例，排名全球第3高，僅次於美國和印度。

此外，過去24小時新增2087人染疫不治，累計病故43萬4715例，排名全球第2高，僅次於美國。

(中央社)