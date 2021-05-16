萬華茶室疫情風暴持續延燒，有許多隱性病人流竄於各醫院，新北市立聯合醫院三重院區11日收治一名急診病患，12日查房時，家屬看到電視新聞一句「家裡阿姨也在茶室工作」，院方緊急隔離並採檢確診，三重院區也立刻關閉急診室2天，今日凌晨44醫護與131名接觸者共計175人全採陰，今日急診將恢復。

新北市衛生局指出，院方當初因為家屬說法，評估具高度風險，隨即將個案移入隔離病室並採檢，加上該確診個案當時因滿床在候床區等了6小時，除了病人親屬，擴大匡列急診室醫護人員、批價、清潔與保全。

初步篩檢接觸者病房採檢131人，急診採檢44人共175人，全數檢驗結果皆為陰性，目前處置在掌握範圍，相關確診資料需由中央疫情指揮中心統一公佈。

新北市衛生局表示，聯合醫院是新北市應變醫院，疫情以來即採高規格防疫，也訂定應變計畫、落實動線管制、分艙分流等相關感染管制防疫措施，目前仍然維持醫療量能，盡心盡力照顧市民健康。

(中時 )