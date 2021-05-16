大水窟山下方杜鵑營地，疑因山友煮食不慎引發森林火災。（謝新添提供／廖志晃南投傳真）

中央山脈大水窟山下方的杜鵑營地，16日清晨4點，疑因山友煮食不慎，引發森林火災，由於火場位於嘉義林管處轄區，因此，將由嘉義林管處打火隊上山，玉山國家公園管理處也申請直升機支援，並派員上山配合滅火。

新冠肺炎疫情大爆發，雙北提升至三級警戒，玉山國家公園也封山，詎料，卻在封山後翌日發生森林火災；玉山氣象站觀測抜士謝新添說，清晨觀測乍見煙霧升騰，還以為是白雲飄移，透過望遠鏡仔細一瞧，看見火光，確認大事不妙。

據了解，來自台北的5人登山隊，15日早上5點從信義鄉東埔登山口入山，下午6點抵達杜鵑營地，主要行程是攀登大水窟山然後原路折返，預計16日下午6點從東埔下山。

16日清晨，登山隊在杜鵑營地疑因煮食不慎，引發森林大火，由於天乾物燥，火勢快速延燒；火場地點屬玉山國家公園所轄，玉管處將申請直升機協助支援，並聯繫林務局嘉義林管處打火隊滅火。

(中時 )