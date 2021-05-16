「生化人」普侯斯(Albert Pujols)只當了兩天自由球員就找到新東家，加州豪門道奇決定要在今年剩餘的球季接收他！大聯盟官網引述《洛杉磯時報》的消息來源指出，道奇將與普侯斯簽下1年大聯盟合約，41歲的普侯斯有望在道奇走完他的傳奇職業生涯。而且對於普侯斯來說只要多開幾哩路上班，因為他是從洛杉磯天使改到洛杉磯道奇而已。

普侯斯仍想擔任先發，道奇是國聯球隊沒有DH，他勢必要佔據一個野手位置。道奇一壘手孟西(Max Muncy)表現優異，必要時他也有能力守備二壘和三壘，可以騰出位置給普侯斯。大聯盟官網分析，道奇使用普侯斯的時機是用來對付左投手，他們的猛將孟西、席格(Corey Seager)、貝林傑(Cody Bellinger, 養傷中)都是容易被左投壓制的左打者，普侯斯是右打。

道奇對付右投的團隊打擊率0.259，碰上左投只剩0.217。普侯斯本季打擊率僅0.198，他似乎對高處進壘的速球顯得束手無策，但他對付左投仍有擊出3轟，對左投的攻擊指數0.878也比道奇隊現況好很多。

無論如何，能夠便宜買到普侯斯這個機會還是有一些誘惑力的，道奇又給自家隊史添上一位名人堂級球星，順便也做給無情釋出普侯斯的天使隊看看。天使總教練麥登(Joe Maddon)當時說：「我不想聽起來很冷血，但這是集體的決定，我們有成長中的球員需要更多機會，普侯斯又不肯坐板凳，結果就是這樣了。」

(中時新聞網)