全台昨單日暴增180例確診，雙北升三級警戒，民眾人心惶惶，超商、賣場爆發恐慌搶購潮，過去許多人潮滿滿的景點，像是西門町和士林夜市變得超空曠，就連平時塞滿通勤族的北車和北捷車站也不見人群，讓不少網友感嘆道，歷史性的一刻，希望大家自主封城，能早日恢復正常生活。
網友日前在臉書社團《路上觀察學院》分享士林夜市周五（14日）晚間的照片，原本已逐漸凋零的夜市，如今加上疫情，早年總是塞滿人潮、站在其中都會人潮推著前進的士林夜市，如今幾乎看不到人了，甚至可以在路中間慢悠悠的邊看邊走。
網友看了非常感嘆，「25年前的士林夜市，你只要在人群中雙腳騰空，自己就會移動了」、「以前逛都被推著走，現在橫躺在地也不一定有車會經過。」不過，也有網友指出，士林夜市生意不好絕不只是疫情的緣故，貪心亂喊價的攤商也是原因。
也有許多網友PO出台北車站、台北捷運的照片表示，即便是在尖峰時段，捷運和北車與過去擠滿通勤族的狀況落差超大，如今整個空蕩蕩的，幾乎看不到人。
另網路名人張哲生昨在臉書分享照片表示，「這是2021年5月15日星期六晚上9點的西門町，此時此景令我想起39年前電視播映港劇《楚留香》的時候。」從畫面中可見，平常擠滿人的西門町，昨晚路上的人屈指可數。
網友紛紛留言討論，「現在最沒有群聚困擾的居然是西門町了」、「真是歷史性的一刻，周六晚上西門町竟然可以沒人」、「昔日萬人空巷，今日望人空巷」、「大家自主封城，希望早點能恢復正常生活」。
(中時新聞網)
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