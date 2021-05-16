要下雨了！這周將有2波梅雨滯留鋒南移至北部海面，第一波在周二至周三，第二波在周五、周六，全台都有局部短暫陣雨或雷雨機率，同時颱風也有機會生成，氣象專家吳德榮表示，美國模式模擬下周日至下周二（23至25日），熱帶擾動在菲律賓東方海面形成，有機會成颱，路徑將通過菲律賓、進入南海，不影響台灣，導致未來10天台灣難以發生可以紓旱的大量降水。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，周二、三(18、19日)第一波梅雨滯留鋒南移至北部海面，台灣附近水氣增、大氣不穩定，有局部短暫陣雨或雷雨的機率，北台灣氣溫微降，但其他地區仍偏熱。之後周四(20日)滯留鋒北移至華中附近，台灣又恢復到太平洋高壓籠罩的天氣，高溫36度以上。周五、六(21、22日)第二波滯留鋒到北部海面，台灣附近水氣增，有局部短暫陣雨或雷雨，午後降雨機率較高；北台灣氣溫微降。

吳德榮說，最新歐洲模式模擬，下周日至下周二(23至25日)滯留鋒仍在華中至北部海面附近南北徘徊。同時，美國模式則顯示，下周日至下周二另有「熱帶擾動」從菲律賓東方海面，通過菲律賓、進入南海。由於兩個模式模擬有顯著差異，不確定性高，但也顯示台灣在未來10天內，很難有發生紓解旱象的大量降水。

台灣上空雲層稀少。（翻攝自氣象局）

至於近日天氣，吳德榮指出，今日、周一(16、17日)滯留鋒在東海、華中附近南北徘徊；台灣因太平洋高壓籠罩，全台炎如盛夏，最高溫皆在36度以上，南部更高達39度以上，山區午後偶有局部短暫降雨。而南部已經連12天超過36度，達高溫警示標準。

台灣東西兩側海面上有零星回波消長(左圖），但各地無降雨(右圖)。（翻攝自 氣象局）

(中時新聞網)