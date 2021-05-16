國內疫情升溫，日前立法院會中，民進黨高雄立委林岱樺卻堅持不戴口罩，引發同黨立委邱議瑩不滿，氣罵「遵守防疫規定很難嗎」，甚至要求林岱樺離開會議室。如今疫情不斷升溫，高雄進入準三級防疫準備，林岱樺昨（15）日在臉書宣導相關措施，提到「外出時全程配戴口罩」，引來網友狂酸，表示「妳的口罩呢 破口就是妳」。

林岱樺昨在臉書表示，高雄防疫措施升為準三級，為防範COVID-19高傳染性變種病毒擴散，高雄市環保局於15日動員各區清潔隊執行全市總清消，阻斷病毒傳播鏈進入高雄。

5月15日至28日，高雄市提升為準三級防疫，林岱樺也在臉書列出相關防疫措施，包括：1、外出時全程佩戴口罩。2、避免不必要移動、活動或集會。3、自我健康監測（有症狀應就醫）。4、營業場所及洽公機關（構）：落實人流管制，戴口罩、保持社交距離。5、職場及工作處所：遵守企業持續營運指引之防疫規定，落實個人及工作場所衛生管理，鼓勵企業持續營運因應措施（如異地或遠距辦公、彈性時間上班）。6、餐飲場所應遵守實聯制、社交距離、隔板等防疫措施，無法落實則採外帶。7、婚、喪禮應落實實聯制與社交距離並加強清消。8、公共場域、大眾運輸加強清消。

不過，對比日前在立法院質詢時堅持不戴口罩，甚至與邱議瑩當場爆發口角，網友看完林岱樺PO文後在底下留言狂酸，表示「先把口罩戴好吧妳，只會發文不會戴口罩」「所以你要戴好口罩嗎？」「只會轉貼文章、不會戴口罩？」「就是有像妳這樣不載口罩的人疫情才會越來越嚴重」。

林岱樺宣導防疫，但因日前在立法院質詢時堅持不戴口罩，引發網友批評。（圖／摘自林岱樺臉書）

(中時新聞網)