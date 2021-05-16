NBA退役球星「大班」華勒斯(Ben Wallace)即將進入名人堂了，美媒《雅虎體育》報導他將在本周成為2021年梯次的當選者之一，史上首位「選秀落榜」而進入名人堂的球員，亦即是首位「英雄不怕出身低」的藍領好漢。班華勒斯2012年在底特律活塞打完最後一季，身為頂尖防守球員，因為攻守數據不出色被冷落多年，2019年他進入最終候選名單但票數不足。

班華勒斯不是傳統觀念裡的明星球員，沒有花俏的招式和變態的進攻能力，只有206公分身高卻主打中鋒位置，生涯場均區區5.7分。其實華勒斯原本就專精防守，他在短期大學的比賽有場均17籃板、6.9阻攻的暴力防守表現，後來他打過NCAA二級聯賽，沒有被NBA球隊選上。

1996年10月，華盛頓子彈隊(巫師)簽下華勒斯，他打了3季只有3.5分、5.2籃板，在兩次包裹交易中輾轉來到活塞。當年的活塞戰績一塌糊塗，防守卻勇悍無比，華勒斯得以大顯身手，轉隊首季(2000-01)就暴增到場均13.2籃板、2.3阻攻，接下來他還把籃板王和火鍋王全包了，拿下史上最多次的4次年度最佳防守球員。

2004年總冠軍戰，活塞4勝1負擊敗擁有「F4」球星雲集的洛杉磯湖人。華勒斯在那兩年達到巔峰，季後賽兩度擊退俠客歐尼爾(Shaquille O'Neal, 湖人與熱火)，還在總冠軍賽讓馬刺傳奇前鋒鄧肯(Tim Duncan)陷入空前苦戰，活塞打滿7場才敗陣。

2021年名人堂典禮將於今年9月舉行。

(中時新聞網)