台灣疫情多點爆發，15日光是本土確診即暴增180例，而在雙北宣布調升為第三級防疫警戒，全台一片憂心忡忡之餘，一名台灣推特用戶，發出了短短21字的喊話要「世界看好了」，因語氣中二又正面積極，意外在昨日爆紅，就連百萬YouTuber「阿滴」亦轉發喊讚。

一名台灣推特用戶15日發文喊話，「看好了世界，台灣人只示範一次，在兩周內解除三級警戒！」意外在昨日大爆紅。（翻攝當事人推特）

行政院15日上午緊急召開記者會，院長蘇貞昌在會上宣布本土確診新增180例，雙北即刻調整為三級警戒，消息一曝光，引起民眾恐慌蜂擁至各大量販店掃空貨架，大囤民生用品與雜糧，一方面也憂心台灣疫情失控。

就在全島陷入不安情緒之餘，一名台灣推特用戶在上午11時11分發出了一條推文寫下，「看好了世界，台灣人只示範一次，在兩周內解除三級警戒！」帶點中二的語氣，意外一掃了台人的不安，也再度喚起台人抗疫的信心，在短時間內吸引大量年輕族轉發至社群平台，更有許多圖文創作者以語錄方式手繪製圖，擴散這句「精神喊話」。

不僅如此，就連知名YouTuber阿滴也截圖該篇推特發文，在臉書上轉發，寫下，「你各位看好了，台灣人加油」，藝人浩角翔起、極限運動家陳彥博也在臉書上提及這句流行語；許多網友看了語錄紛紛寫下，「很屁但我喜歡」、「這個太棒了！台灣加油」、「好霸氣喔」；但在批踢踢上也有一些網友不太喜歡這句話，認為語氣太尷尬，說大話不好。

昨日在台灣爆紅的一句話，也被YouTuber阿滴轉發。（翻攝自阿滴臉書）

而寫下該篇文的原推主因突然被大眾關注，也再次發推文，苦笑說沒想到因為一句話造成大眾關注，也請大家不要湧入原推特，盼望留給他一點個人空間。

(中時新聞網)