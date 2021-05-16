國內昨(15)日一口氣新增181名新冠肺炎本土案例，創下疫情以來最新紀錄，行政院與中央流行疫情指揮中心宣布全國娛樂場所關閉、全面停止進香團等，一口氣拉高防疫等級；對此，政治評論員李正皓昨日發文指出，台灣現在的疫情已經從「個案」走向「數字」，而這每個數字的背後都是一條人命，「這次，真的不是開玩笑的」。

李正皓昨日在臉書發文指出，過去一年多在大家在評論疫情時，對照國外的狀況，他總有一種不真實感。在國外動不動每日新增幾千上萬例時，台灣每次只要多了2、3例，大家就彷彿發現新奇生物一樣，不論是電視媒體或茶餘飯後，總會把這些「個案」翻來覆去的研究。

是男是女、職業背景、行程足跡、人際關係，不狠狠的討論個好幾天，沒人會罷休；李正皓指出，某種程度這是種幸福，「因為我們案例少。」

但現在，昨日單日新增超過180例，李正皓表示，已經沒有人有能力一個一個討論180例中的個別狀況，甚至連疫調足跡都成了奢望，病例已經從「個案」走向「數字」。

李正皓說，數字只能看趨勢，大約在什麼區域好發？增長的比率是高還是低？明天可能的預測值為何？數字分析久了會麻木，但其實每一個數字背後都會是一個生命，是有血有肉的，這次疫情如果壓不下來，他認為幾個月後台灣因為疫情而死亡的名單也會變成一個數字。但別忘，這些數字的背後會是一個又一個家庭的悲劇。

戴口罩、勤洗手、少出門、保持社交距離，這些雖然是老話，但恐怕是現在我們唯一能做的。他感嘆，「這次，真的不是開玩笑的。」

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(中時新聞網)