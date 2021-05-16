台灣14日暴增180例本土病例，指揮中心緊急宣布雙北地區升到第3級警戒，不少名人也呼籲大家戴好口罩、沒事少出門，不過仍有人不遵守，讓網紅潔哥相當憤怒，提出「一新政策」防堵那些仍不戴口罩的人，讓網友都讚爆。

潔哥先是在臉書曬出戴著口罩的自拍照，接著開始抱怨還是有許多路人不戴口罩，讓她忍不住建議「接下來我希望政府可以推行一個政策，只要是走在路上看到有人沒戴口罩，任何路人都可以拿拖鞋往他們頭上貓（打）下去！然後說『幹！防疫啦』」，這樣她相信這一些白目的人，被多貓（打）幾次，口罩就會戴好戴滿了。

此話一出，立刻引起上萬網友按讚，表示認同與支持，「真的！還一堆人不戴口罩出門，看了很生氣」、「這個提議好欸～磨拳擦掌中」、「每次看到真的超想貓下去，太實用的政策」、「還有那些口罩外層都已經起毛球還不丟的」。

潔哥也補充說明，「有些人罰錢可能還不怕，直接打下去可能成效比較佳」，網紅鬼才阿水也附和「我今天早上回新竹家，才遇到我們社區的長輩完全不戴口罩，也不把疫情當一回事」，語氣相當無奈。

雙北目前規定外出全程戴口罩，新北市長侯友宜也表示，若有民眾違反相關規定，他相信中央會公布相關罰則，希望民眾自發配合，他也會不斷派人稽查，若規勸不聽該罰救罰。

(中時新聞網)