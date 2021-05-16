台灣疫情爆發，許多醫療院所馬不停蹄地執行篩檢。台北市設立4個篩檢站，前往做快篩的民眾非常多，醫護人員忙得人仰馬翻，卻沒有任何怨言，甚至累到直接睡在醫院，台北市長柯文哲感動表示，醫療人員是我們的前線，讓我們也一起做他們的後盾！

昨（15）日暴增180例本土案例，雙北疫情警戒升至第三級，台北市也在中興醫院、和平醫院、西園醫院及剝皮寮設置快篩站，尤其剝皮寮的人潮最多。柯文哲在臉書發文表示，「真的讓我很感動」，到4個快篩站視察，看到醫護同仁全副武裝、連續不停地執行篩檢任務，發現疑似確診者，就立刻安排隔離處所，忙得不可開交，卻毫無怨言，很多人甚至乾脆在醫院過夜，隔日一早繼續為大家服務。

柯文哲說，礙於醫療人力有限，因此無法增設更多的篩檢站，但會用最有效率的調度，目前也已規畫第五個篩檢站，也會視需求與資源滾動、調整，呼籲民眾有相關症狀才篩檢，不需要自己製造恐慌。

另外，柯文哲也希望所有的市民，在疫情關鍵時期，盡量在家、減少外出，縱使有外出需求，一定要戴口罩，雙北都有保留維生必要場所，「讓我們一起加油，醫療人員是我們的前線，讓我們也一起做他們的後盾！」

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(中時新聞網)