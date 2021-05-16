因應新冠肺炎疫情加峻，為配合中央全國防疫因應措施及台中市政府積極防疫政策，台中市議會國民黨團書記長陳政顯、執行長吳瓊華、副執行長黃健豪，聯合宣布自即日起，黨籍議員請務必減少地方行程，並盡量以電話致意。
陳政顯表示，台中市政府目前正採取積極防疫態度，協助中央落實防疫措施，目前已公告升級三大防疫措施，11大場所即日起暫停經營、11處管協夜市暫停營業，並暫停宗教法會、進香群聚活動。
吳瓊華表示，為了避免群聚導致病毒有可趁之機、減少感染機率，黨團呼籲黨籍議員應減少地方行程，利用時間親自向主辦單位或鄉親電話致意，相信在防疫緊急時期，民眾應能體諒且包容。
黃健豪表示，民眾若於防疫升級期間有與議員服務處接觸，請趁機向市民宣導市府防疫措施，讓正確資訊與積極防疫作為能確實被市民接收，大家一起攜手共抗這一波的疫情，透過合作盡早恢復正常生活。
(中時 )
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