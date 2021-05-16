在政院記者會講錯四級標準！ 陳時中：是「連續14天」日均達百例

台灣疫情拉警報，單日爆增180例確診，根據疾管署「全國本土病例地理分布圖」顯示，去年疫情爆發至今累計344例本土個案，目前共6縣市亮紅燈，分別是桃園市、新北市、台北市、宜蘭縣、台中市以及昨日「由橙轉紅」的彰化縣。

根據疾管署「全國本土病例地理分布圖」顯示，從去年1月至今，國內累計344例本土個案，其中以新北市139人最多，接著依序是台北市110人、桃園市57人、宜蘭縣13人、彰化縣10人、台中市6人，這6縣市都是紅色警戒燈號。而彰化縣昨增加6人，由橙色燈號轉紅。

目前呈現橙色燈號的縣市，分別是基隆市和新竹市，皆有3名本土個案；而淺綠色燈號為南投縣、台南市和高雄市，目前3縣市都有1例本土個案；其他縣市目前沒有本土個案，因此燈號仍舊維持深綠色。

台灣昨暴增180例本土個案，是新冠疫情爆發以來，首次出現三位數的本土確診數字，其中台北市新增89例、新北市75例、彰化縣6例、宜蘭縣及桃園市各4例、台中市及基隆市各1例。

(中時新聞網)