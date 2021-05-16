新竹縣湖口鄉一家幼兒園，15日晚有家長發出緊急通知稱該幼兒園有接觸新冠肺炎篩檢陽性反應者，並大規模通知家長帶孩子到湖口某醫院篩檢。新竹縣衛生局表示，是否有學童或家長確診或接觸確診者，將以中央流行疫情指揮中心公布為主。

昨晚有民眾發現有不家長帶著孩子到湖口某醫院，院方並有不少穿著醫療防護衣的醫護人員，將訊息貼上臉書引發有人確診新冠肺炎的傳聞。

有家長稱，昨晚接獲衛生局來電，表示家中孩子就讀的幼兒園，因有疑似新冠肺炎的確診者，緊急要求家長與學童到該醫院進行篩檢，同時要求家長、學童進行3至14天的居家隔離，但並不知道詳細情況。

衛生局表示，昨晚接到中央指示，表示該幼兒園有接觸新冠肺炎篩檢陽性反應者，該局立即派員至幼兒園進行疫調，並要求學童與家長進行篩檢，依照接觸程度進行居家隔離3至14天，全校也將依照中央指示進行停班停課以及環境大消毒。

衛生局強調，該幼兒園是否有接觸確診及疑似確診者，相關個案資訊仍待中央流行疫情指揮中心發布為主。並提醒民眾，未經證實的疫情資訊，要先查證，千萬不能隨意分享甚至散佈，以免觸犯《傳染病防治法等》相關規定。

(中時 )