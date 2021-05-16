一向有防疫模範生之稱的台灣，卻在15日單日激增180例本土病例，為新冠疫情大流行以來社區傳播數最高的一日。對此，《華盛頓郵報》分析，一次新增180例對台灣無疑是一項挫折，但也凸顯台灣疫苗接種率不到1%的困境，而其直接結果，便是疫情警戒提升至第三級，民眾瘋狂囤積衛生紙與食物。

報導表示，目前台北市與新北市的疫情警報提升至第三級，距離封城僅差1個階段。第三級要求民眾外出全程戴上口罩，並減少不必要的旅行與聚會。就聚會人數而言，室內聚會限制5人內，室外聚會限制10人以內。政府還祭出強制關閉娛樂場所等措施。

報導剖析，這一波疫情無疑是台灣防疫的挫折。過去1年來，台灣作為防疫典範，從沒有實施嚴峻的封鎖措施。相較於世界其他地方，台灣無疑是鮮明的對比。然而，2,400萬人已有1,475人確診，其中12人死亡；病例的激增恰好突顯台灣面臨的挑戰，即早期防疫的成功使得居民接種疫苗的急迫感降低，導致全民接種疫苗的腳步緩慢。

不過，隨著確診病例增加、疫情趨於嚴峻，光14日就有超過32,000人接種疫苗，為台灣開始施打AZ疫苗以來單日最高接種數。民眾不願接種疫苗，除沒有急迫性外，還包括擔心疫苗帶來血栓等副作用而興致缺缺。

儘管蔡英文宣布首批本地產的疫苗將於7月上市，但疫情數字的激增卻直擊民眾害怕的心理，民眾瘋狂湧入超市，搶購衛生紙、泡麵、罐頭與米，讓經濟部協調量販店，針對民生必需品祭出同類商品每人限購2分的命令。

經濟部更在臉書貼文，呼籲民眾不要囤積，且避免搶購而擁擠在商店中。目前正與廠商合作，確保供應無虞。為確保衛生紙不至缺乏，衛生部更提醒民眾，去年疫情初起之時，已經有許多人囤積衛生紙。「請記住，你們當中許多人買了很多衛生紙，先檢查家中是否還有存貨」。

(中時新聞網)