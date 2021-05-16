國內昨(15)日一口氣新增181名新冠肺炎本土案例，創下疫情以來最新紀錄，行政院與中央流行疫情指揮中心宣布全國娛樂場所關閉、全面停止進香團等，一口氣拉高防疫等級；對此，台北市議員羅淑慧發文痛批陳時中，指出這次雙北會有這麼多確診被篩檢出來，是因為北市進行擴大篩檢，加速找出潛藏的病例以及危險，可見陳時中過去蓋牌有多可惡！

游淑慧昨日在臉書指出，有許多人相當憂心，認為15日已有超過180起新確診的案例，未來的數據恐怕會更差，但游淑慧認為，不應該害怕數據難看，病例應該要越快找出來越好，一次找出來，不要自欺欺人；她指出，現在篩檢出來的案例並不是這兩天新感染的，而是「之前」 感染、未被發現的，也就是說，這幾天的確診病例數爆增，不一定是因為新感染人數爆增，而是因為北市擴大篩檢，加速找出潛藏的病例和危險。

游淑慧痛批，這樣子的確診數字，更凸顯了衛服部、陳時中這段時間來對疫情蓋牌到底有多可惡，擴大篩檢、入境普篩，都已經半年了，不篩就是不篩，不篩，以為就真的以為都是加0嗎？不篩，只是讓危險發生時，我們卻茫然不知！

游淑慧指出，全世界在面對傳染病時，都以擴大篩檢來找出感染病例、隔絕傳染鏈；只有在台灣、只有陳時中，不僅不篩，甚至還用政風手段去嚇阻找出潛在病例的彰化，游淑慧直言，陳時中這種作為，不過是「掩耳盜鈴、欺世盜名」！

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(中時新聞網)