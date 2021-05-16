建設局建置「1比1」局部試體，利用渦輪飛機引擎仿真颱風，經測試，玻璃帷幕順利通過風雨考驗。（台中市政府提供）

台日知名建築師聯手打造的「台中綠美圖」，外觀大量採用玻璃帷幕增加自然光線、引入風流。為確保玻璃帷幕可適應台灣氣候，建設局建置「1比1」局部試體，利用渦輪飛機引擎仿真颱風，經測試，玻璃帷幕順利通過風雨考驗；建設局將積極展開玻璃帷幕產製，推展工程後續進度，綠美圖建置里程又往前邁大步！

建設局長陳大田說，中央公園的「台中綠美圖」設計由8個大小不一的建築盒子交錯而成，外觀大量採用玻璃帷幕與金屬擴張網，玻璃帷幕可使建築物具有視覺通透性，並與環境密切互動；金屬擴張網則可阻擋陽光直接照射，更能達到節能效果。

陳大田說，建設局為達成市長盧秀燕對公共工程的高品質要求、確保完工後的綠美圖具一定強度的防水與抗颱性能，特別要求建築師為台中綠美圖外牆玻璃帷幕、金屬板防火牆及屋頂天窗系統規劃風雨測試，驗證相關設計強度及施工品質安全無虞、符合規範。

建築師在實驗艙建立高約18公尺的「1比1」美術館大廳轉角玻璃帷幕局部試體，進行一連串包含氣密性與水密性能測試，模擬風雨環境的強度。利用渦輪飛機引擎模擬出仿真颱風動態風壓，並施加壓力達設計風壓值1.5倍的嚴苛條件，經風雨測試通過後，將積極展開玻璃帷幕產製，推展工程後續進度。

「通過測試，台中綠美圖又往前邁進一大步！」建設局長陳大田日前也親自前往風雨實驗室視察檢測狀況，除了力求廠商以高品質、高效率標準辦理公共工程，也勉勵施工團隊繼續努力，掌控工程進度、注意施工品質，更要將職業安全衛生放在首位，對於工區防疫及抗旱作為也不可鬆懈，以取得三金建築為目標努力，共創盧市長「富市台中，新好建設」理念。

(中時 )