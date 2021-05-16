台灣新冠疫情大爆發，中央流行疫情指揮中心15日宣布180例本土確診病例，雙北提升為三級警戒。對此，前國民黨立委孫大千質疑，說好的疫苗呢！

孫大千今（16）日在臉書指出，綠營某派系為了想吞下疫苗採購的龐大利益，而犧牲了台灣原本可以到手的BNT疫苗。

另外，他說，吳釗燮身為外交部長，不想方設法向他口中「好朋友，真友情」的美國政府爭取疫苗採購，反而去協助瓜地馬拉取得疫苗。

他也質疑，蕭美琴身為台灣駐美代表，明明有大把的時間可以向美國政府進行溝通交涉，爭取美國政府協助台灣取得疫苗，可是目前卻無建樹。

孫大千批評，是誰害得台灣人民只剩下一種充滿風險的疫苗來選擇？當然就是民進黨！

國內新冠肺炎疫情連環爆，國內昨（14日）一天就新增180多名新冠肺炎本土案例，創下疫情以來新紀錄，行政院與中央流行疫情指揮中心今（15日）早宣布全國娛樂場所關閉、全面停止進香團等，而新北、台北今起防疫警戒升至第3級。

另外，國民黨台北市議員游淑慧也痛批，之所以會造成台灣防疫大破口的原因，不就是從民進黨范雲立委的「強烈建議」，促成航空機組員回到「3（天居家隔離）＋11（天自主健康管理）」政策，而後衛福部長陳時中的「沒擔當妥協」所開始的嗎？

在政院記者會講錯四級標準！ 陳時中：是「連續14天」日均達百例

(中時新聞網)