【愛傳媒葉元之專欄】疫情升高至三級警戒，但民進黨卻瀰漫一股氛圍，想藉著疫情打侯友宜，試圖轉移防疫不力的焦點。首先是陳其邁。

高雄5月14日新增案1289，其父是案1229（新北獅子團），但案1229謊稱子女都在國外，是案1289主動在高雄篩檢才發現確診，結果陳其邁竟痛批說新北市沒有早點告知這案例，感到很遺憾。

但是其邁，個案都刻意隱瞞了，新北市是要怎麼通知你？而且中央、地方都有負責疫調，應該是中央要負責通知高雄，指揮中心也沒疫調出來，你怎麼不怪指揮中心？

這不是政治操作，什麼是政治操作！

疫調人員疫調有其困難性，因為被疫調者都是病患，有時因身體不舒服忘了足跡，有時因心情起伏太大不想講，但現在疫調人員都會竭盡所能，例如用警政協尋的方式，盡量問出足跡。

所以陳其邁攻擊新北市疫調人員，對第一線醫護人員相當不公平。

另外，多日來民進黨新北市議員，一直攻擊侯友宜的「超前部署」，說是在恐嚇全民，甚至說蘆洲、宜蘭確診者的基因定序和諾富特群聚感染者相同，請大家放心。

這實在是有夠無知！在15日雙北升到三級警戒後，這些民進黨議員已經被指揮中心打臉了。

蘆洲、宜蘭確診者及諾富特飯店雖然有相同的病毒株，但是問題是，到底是誰傳染給他們的，才是重點。現在這些隱形傳播者，還在我們社區當中，並沒有被匡列、隔離，造成社區極大的風險。

疫情嚴重，對於一個努力保護市民的市長，民進黨議員不僅不鼓勵，還攻擊。這不是政治操作，什麼是政治操作？

今天大家的恐慌，是來自連日來的疫情失控，還是來自侯友宜的超前部署？民進黨，還是虛心面對自己的失誤，好好努力防疫吧！攻擊別人，不能轉移防疫無能的焦點！

作者為新北市板橋區市議員

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(中時新聞網)