【愛傳媒黃珊珊專欄】5月14日在快篩站檢出六十幾位陽性案例，確診率超過10%，市長上週堅持用快篩的方式在配合RT-PCR檢測兩者同時檢驗的策略奏效，因為快篩陽性確診機率很高，能夠讓這些民眾及早知道自己的狀況，也讓社區傳染鏈斷了六十幾條，這就是快篩的目的。

第一天因為場地與機器問題，很多民眾久耐後很生氣，天氣又很熱，但是醫護人員穿著防護裝更是酷熱，他們堅持在現場一個一個檢驗，我實在很佩服他們！

但到半夜時也有很多民眾幫醫護同仁鼓掌，還是很窩心。14日我也應該有跟很多陽性的民眾說到話，雖然驗出陽性，但是他們都是我們的同胞，他們應該更緊張、更慌亂，可是他們還是願意等候到深夜才移至檢疫所，真的要謝謝這些願意出來篩檢的勇士，這幾天民眾會有很多，我們會繼續擴大量能，讓大家都驗得到。

快篩，需要時間採檢與登記，醫護人員絕對比大家更想做好，萬華區的民眾都是我們的同胞，他們現在需要我們，請大家把檢疫量能留給他們，如果曾經在萬華區活動的民眾一定要戴口罩、勤洗手，也不要隨意活動，身體有狀況就去醫院檢查，不要佔據快篩量能，才能讓效能提升。

只要大家不動就是幫醫護人員最大的忙了！

作者為台北市副市長

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(中時新聞網)