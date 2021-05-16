面對疫情升溫、防疫提升！台中市政府今年3月開辦台中e指通，透過虛擬市民卡的方式讓民眾一次登入處處通。因應疫情升溫緣故，市府研考會加快腳步；自17日起民眾可使用台中e指通數位市民虛擬卡作為市政大樓及所屬辦公場館進行實聯登記，只要出示專屬一維條碼或QR CODE供服人員掃瞄即可完成，不用重覆填寫資料，一次登入註冊即一勞永逸，讓防疫更便利！

研考會主委吳皇昇說，台中e指通以市民便捷服務為首要考量，除了「1次登入處處通」、「市政、便民訊息訂閱」、「生活資訊及社會福利查詢」及「停車待繳單通知、查繳」等功能外；同時將卡證虛實整合，會員專屬的數位市民虛擬卡不僅是行動借書證，也是實聯登記的通行證，在防疫期間讓民眾洽公更方便。

資訊中心指出，除原本「防疫追蹤溯源實名登記app」，或出示身分證條碼掃描外，17日起民眾可用台中e指通數位市民虛擬卡進行實聯登記，並從市府台灣大道市政大樓、文心第二市政大樓、陽明市政大樓及各市立圖書館首先開放使用，其他機關場館預計於6月1日加入。

研考會提醒民眾完成會員註冊申請後，可以在市府官方LINE帳號進行登入綁定，並將台中市政府官方LINE帳號釘選起來，出示我的卡片會更方便，歡迎民眾多加利用！詳情請上台中e指通官方網站 https：／／tcpass.taichung.gov.tw／查詢。

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(中時 )