雙北疫情警戒升至第三級，許多營業場所都已暫停營業，台北市議員羅智強表示，當疫情升至第2級時，他幫團隊的所有同仁都保了防疫險，並向團隊喊話「你們辛苦了」。

昨日新增180例本土病例，雙北疫情警戒升至第三級，不僅八大娛樂場所皆須關閉，街上的民眾也明顯銳減。各地賣場、超市則出現瘋狂搶購潮，民生物資一上架就被搶光。

羅智強今（16）日在臉書表示，當疫情升至2級時，他幫強團隊的所有同仁都保了防疫險，這是他能為同仁盡的一點小小心意。他說，這些年來，團隊陪著他南征北討、站遍街頭，伸張理念。

羅智強指出，他也很擔心，如果團隊內有人染疫，會對他們的生活和家庭帶來困難，所以保個防疫險總是多一點保護，也是他對團隊同仁們的一點心意。他並喊話，「謝謝強團隊，你們辛苦了」。

文章PO出後，網友紛紛在底下留言大讚，「果然是好老闆」「當您的夥伴是幸福的」，提醒他除了保護他人外，也要保護自己，「是未來民眾的希望，幫我們發聲監督，擘劃優良政策，加油」「羅先生想得很周到，很希望您能更上一層樓」。

(中時新聞網)