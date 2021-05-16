板橋凌晨驚傳駭人巨響 住戶驚醒一看整排機車在燃燒

新北市板橋區南雅西路二段259巷弄內，今（16日）凌晨3時許發生機車火警，民眾睡夢中被「碰！」爆炸巨響吵醒，發現樓下一整排機車陷入火海，有人趕緊通報、有人拿滅火器狂噴。消防到場灌救，發現火勢猛烈、火舌竄到2層樓高，緊急撲滅並疏散4位民眾，所幸無大礙，統計有4輛機車全毀、12輛機車遭波及受損，詳細起火原因仍有待警消調查釐清。

警消於凌晨3時21分獲報，到場發現已有民眾使用滅火器進行初步滅火，但火勢仍相當猛烈，火舌竄到有2層樓高，立即佈水線灌救，並派員救出附近4名住戶，所幸4人僅是吸入濃煙並無生命危險，沒有送醫。

第一時間到達現場的小隊長吳金達表示，當時獲報是電線桿火警，但抵達現場發現火勢相當猛烈，立即灌救，火勢在5分鐘內熄滅。清查之後，統計有4輛機車燒到全毀、只剩焦黑支架，另12輛機車遭高溫融毀、部分車體受損。詳細起火原因仍有待警消調查。

(中時新聞網)