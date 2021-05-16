大陸超模奚夢瑤選在上周日的母親節報喜懷第二胎，即將升格當雙寶媽咪的她，則在昨俏麗出席活動，奚夢瑤美穿細肩帶亮片的黑色禮服，孕肚十分明顯，這也是奚夢瑤宣布懷二胎以來首亮相，網友事後還曝光奚夢瑤的無P照，真實狀態全曝光。

32歲奚夢瑤2019年嫁給澳門「賭王」何鴻燊4房兒子何猷君，小倆口在同年10月生下兒子何廣燊（Ronaldo），幸福組成一家三口，而奚夢瑤3月底時就頻遭指發福、走路頻護肚，疑似有喜，小倆口直到上周母親節時，才終於公布懷二胎喜訊，奚夢瑤開心說：「以後母親節就可以收2束康乃馨啦」，而何猷君則是寵妻說：「我的家庭地位又要下降了！」

奚夢瑤美胸、翹臀全都露，她的孕肚也相當明顯。（圖／取材自奚夢瑤Studio微博）

奚夢瑤在昨（15日）受邀出席時尚活動，這也是她宣布懷二胎後首亮相，奚夢瑤身穿細肩帶亮片的黑色連身裙，頂著幹練包頭，整個人超模氣勢十足，而奚夢瑤一個側身，美胸、翹臀全都露，她的孕肚也相當明顯，活動中，奚夢瑤的手不時輕摸孕肚，舉手投足散發母愛。

網曝光奚夢瑤的無P照，除了光線偏黃之外，奚夢瑤俏麗臉蛋依舊、顏值精緻。（圖／取材自八組吃瓜蜀黍微博）

同時，有網友曝光奚夢瑤的無P照，除了光線偏黃之外，奚夢瑤俏麗臉蛋依舊、顏值精緻，讓外界見識到超模的天生麗質，而奚夢瑤挺孕肚絕美亮相，也讓網友狂讚：「懷孕了曲線也還是有的，而且面相柔和好多，體態也挺好的」、「身材還是很不錯」、「我覺得側面線條非常美」、「非常好看」。

(中時新聞網)