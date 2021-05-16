新冠疫情持續已超過一年，近日又爆發群聚感染，是否因受疫情影響產生焦慮和憂鬱的情緒，進而影響自己的判斷力？根據2020年12月發表於《eLife》期刊的一項研究指出，當混亂的事情愈多，患有臨床焦慮或憂鬱症的人就愈難做出明智的決定，並且無法從錯誤中吸取教訓。

●情緒復原力 強者可以適應不斷變化

該研究由美國加州大學柏克萊分校學者進行，研究者進行兩項實驗，第一個實驗邀請86名18-50歲的民眾參與，其中包含廣泛性焦慮症及重度憂鬱症患者、出現焦慮或憂鬱症狀者，以及沒有症狀者，受試者於實驗室中，透過電腦遊戲反覆地在兩個形狀間做選擇，選擇後會出現獎勵或電擊，部份任務結果可預期部份則是變動的；第二個實驗，研究者招募了147名患有不同焦慮和憂鬱程度的美國成人，以遠距方式完成類似的任務。

當混亂的事情愈多，患有臨床焦慮或憂鬱症的人就愈難做出明智的決定，並且無法從錯誤中吸取教訓。(示意圖/常春月刊提供)

兩個實驗結果皆指出，與情緒復原力強的參與者相較，不管決策結果對應的是獎勵或懲罰，同時出現焦慮和憂鬱症狀者，面對變化的環境時最難做出正確的決定；研究也發現，人們通常不自覺地以過去正向或負向的結果來做為當下決策的參考，情緒復原力強者可以更快地根據過去的成功結果來適應不斷變化的狀況。

●注意力轉為專注正向結果 有助穩定情緒

台北長庚醫院精神科主治醫師劉嘉逸說明，焦慮或憂鬱症患者若面臨重複出現且難以抉擇的情境時，比較容易將注意力放在自己所犯的錯誤上，從上述研究結果可發現，情感復原力較佳者會專注於過往正向結果的經驗。

依此研究推論，建議可於臨床中協助焦慮或憂鬱症患者，將注意力從自己所犯的錯誤轉為專注於過往正向結果的經驗，可能有助於焦慮或憂鬱患者穩定情緒，能夠在困難的情境中做出較佳的決策。

比注意力轉為專注正向結果，有助穩定情緒。(示意圖/常春月刊提供)

●改變看待事物觀點 3招產生好的結果

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示，應將觀點放在「好」的事情，避免被「壞」淹沒，建議透過三個步驟來改變看待事物的觀點：

．首先「瞭解自己」：確認自己是什麼個性的人以及做決策的方式；

．再來「調整速度」：事緩則圓、急事慢做，減少因倉促決定而犯下錯誤的機會；

．最後增加「好的感覺」，常提醒自己聚焦在好的感覺上，當你做了對的決定你會有好的感覺、好的影響力，產生好的結果，此帶來的正面效應可讓自己穩定心情、增加自信。

(中時新聞網)