周姓男子佯稱是外商公司主管，可提供包養或援交3次付6萬元，誘騙女網友提供2次性服務後，事後封鎖對方的LINE，避不見面，女網友不甘被「騙砲」，人財兩失憤而提告。台北地院審理時，因周與女網友和解，願賠償6萬元，法官依詐欺得利罪判周拘役50天，緩刑2年。

北檢調查，周男去年5月在交友軟體結識女網友，即以LINE暱稱「PARADISE」邀對方加LINE，隨即佯稱他在外商公司工作，可提供工作機會，亦可提供包養，或性交易3次6萬元。

去年5月22日下午，周與女網友相約到北市某旅館嘿咻，5月26日下午，周開車載女網友到摩鐵口交，但周騙取女網友2次性服務後，翌日即封鎖對方的LINE，女網友找不到周，始知受騙，報警偵辦。

北院審理時，周坦承裝闊佬「騙砲」，法官審酌雙方和解，周願賠償對方6萬元，且女網友願原諒周，加上周沒有前科，判處周拘役50天，緩刑2年。

(中時 )