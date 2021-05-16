東京奧運的情況隨著新冠疫情蔓延又變得懸而未決，網壇天王費德勒(Roger Federer)也對此有些焦急，他不介意頂著疫情出征，只盼望國際奧會能夠早點確定下來。他告訴瑞士電視台說：「我很樂意打奧運，為瑞士摘下獎牌，這會讓我非常自豪。但如果奧運打不成，我也完全能夠理解。」

這個想法代表很多運動員的心聲，奧運辦不辦都可以，大家也能理解停辦的考輛，但這種不確定的狀況反而給大家帶來更大壓力。費德勒說：「我覺得運動員需要的只是一個最終決定，到底要不要辦。目前的情況看起來像是要辦，但我們知道情勢可能隨時變化，我們也可以自己決定要不要去，或許不要去還比較好。」

費德勒是2008年北京奧運雙打金牌，2012年倫敦奧運單打銀牌，因膝傷缺陣2016年里約奧運，東京奧運大概也是他最後一屆奧運。至少他現在能做的決定是先接種輝瑞疫苗，「我很高興打了疫苗，畢竟我總是到處移動。即使我都留在瑞士，疫苗也是有好處的，我可以確保自己不傳染給任何人。」

一向不計較排名、只享受網球的西班牙天王納達爾(Rafael Nadal)說：「大家都明白打奧運對我有多重要，現在因為新冠疫情，我變得不確定了。」

日本自家的網壇一哥錦織圭、天后大坂直美也都對奧運抱持疑慮。大坂直美擔憂日本施打疫苗的比例太低，而且政府無法強制人民接種。錦織圭直言日本政府防疫政策失敗，沒必要在這麼危險的情況下放那麼多外國運動員入境。

(中時新聞網)