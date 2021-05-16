即便疫苗已問世，但新冠肺炎疫情至今仍在全球延燒，而台灣近日也出現新一波危機，本月14日爆出單日180確診數，讓社會瀰漫不安氛圍，許多名人紛紛站出來喊話，提醒嚴守防疫規範，也給大眾信心支持，包含知名律師呂秋遠，他深夜發出「祭品文」，請託眾人務必做到「五不五要」，如兩週內能減少確診數至個位數，將免費提供22場公益演講。

自新冠肺炎爆發以來，全球面對嚴峻疫情處境已長達1年多，至今仍未消停，而台灣過去這一年，因為超前部屬與靈活因應，艱難地守住感染狀況，在疫情之下，台灣民眾猶如活在不同的世界中，但近日本土飆出破百確診數，雙北宣布進入三級警戒，目前暫為期兩週，政府如臨大敵，民眾則因恐慌而瘋囤物資。

呂秋遠臉書發文。(翻攝自呂秋遠臉書)

面對疫情緊繃情勢，名律師呂秋遠在今天(5/16)凌晨於臉書po文，是一篇「祭品文」，呼籲眾人確實執行「要洗手、要戴口罩、要宅在家、要打疫苗、要保持社交距離」，加上「不要群聚、不要搶購物資、不要出去玩、不要恐慌、不要傳播謠言」，用個人的努力與力量，來對抗這波嚴峻疫情。

呂秋遠表示，若能做到上述「五不五要」，「台灣應該可以在二週內的本土確診數降到個位數，把病毒打到不要不要的」，而如果緊繃的疫情真能如預期消退，疫情結束後，他將提供22場免費供義演講，每個縣市至少會有一場，表示雖然自己僅能提供這樣小小的「祭品」，但呂秋遠是真心希望能在兩週內，將病毒趕出台灣，「台灣人既然這麼喜歡跟風，關於消滅病毒這件事，就讓我們一起來一窩蜂吧！」。

本土暴增逾180例！ 雙北市宣布提升至三級警戒

(中時新聞網)