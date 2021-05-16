港星周海媚因為在馬景濤版《倚天屠龍記》中飾演周芷若一角爆紅，有「最美周芷若」稱號，54歲的她仍保養得宜，是圈內著名不老女神，日前她如願去接種新冠肺炎疫苗，不過外界一直有她飽受紅斑性狼瘡折磨多年傳聞，因此忍不住問她這樣能打疫苗？對此她也親自回應了。

據香港01報導，周海媚透露去年因為疫情的關係，一口氣推掉三部戲，今年4月得知港澳民眾可以接種疫苗後，她第一時間就預約了，她也興奮表示盼了一年，終於如願了，「我終於可以稍微安心點去工作了」。

周海媚日前已接種新冠肺炎疫苗。(圖／翻攝自微博)

其實，周海媚1998年曾罹患紅斑性狼瘡，被迫暫時離開幕前，幾乎絕跡香港娛樂圈，休養了多年，即使病情好轉，她也為健康節制自己的工作量，因此有網民就詢問她：「周姐你不是有免疫系統疾病嗎，能接種新冠疫苗？」而多年來一直沒有回應自己身體狀況周海媚，也親自回覆：「謝謝，我沒有病，請別相信謠言。」

54歲的周海媚保養得宜，而一向崇尚自然的她認為，不需要因為年紀增長，就要在臉上動手腳，認為有皺紋就有皺紋，「怎麼了？那我就不活了？」她覺得打針打到臉都變形，就不是自己了，年齡只是一個數字，心態才是最重要的，而不少網友也認同她的想法。

(中時新聞網)