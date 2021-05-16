"You did it. You're in the Hall of Fame now. You're a true champ. You're not just an MVP. You're an all-time great. I'm so proud of you. I love you forever and always. Kobe Bean Bryant."



- Vanessa Bryant



(via @TSN_Sports)pic.twitter.com/u7lvaa6BTw — Bleacher Report (@BleacherReport) May 16, 2021

去年1月底墜機身亡的湖人傳奇球星「小飛俠」布萊恩，16日正式進入籃球名人堂，他的愛妻瓦妮莎帶著女兒出席儀式，且由引薦人「飛人」喬丹陪同上台致詞，「我相信他也在天堂微笑，因為我將在這個舞台公開讚美他，他必定告訴我，這難道不棒嗎？」

「我之前給喬丹發了短訊，問他是否願意成為布萊恩進入名人堂的引薦人，他毫不猶豫就答應了，」身穿象徵湖人紫色禮服的瓦妮莎表示，「布萊恩通常會感謝所有推動他進入名人堂的人，也會感謝所有曾經質疑過他的人，因為他可證明那些人錯了。」

「沒有人能跟布萊恩一樣，他是獨一無二的存在，布萊恩的數據可以說明一切，他在籃球路上從來沒有走過捷徑，」瓦妮莎表示，「我曾經問過布萊恩，為何受傷了也不肯輕易休息？他告訴我，球迷可能存錢來看我比賽，我怎能讓他們失望！」

「我更感謝布萊恩作為父親與丈夫的角色，感謝他給我的包容與愛，每一輩子我都願意選擇你，」瓦妮莎表示，「恭喜你，我的寶貝！你所有的努力與犧牲都值得了，你做到了，你入選了名人堂，是真正的冠軍，你不只是MVP，也是史上最偉大之一，我永遠愛你！」

(中時 )