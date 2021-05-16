台灣連續多日爆出本土個案，先前許多網友檢討機師違規外出，導致防疫出現漏洞，為此，一名網友好奇，為何同是邊境工作者，海運業卻好像很少爆出防疫漏洞，也鮮少抱怨隔離期太長？引起網友討論，內行網友表示，海運每次出勤時間長達數月，通常上岸後的休息時間也比較長；反觀空運頂多出勤一周，但回來隔離兩周後，又要出勤，兩者是有落差的。

一名網友日前在PTT上發文表示，同樣都是邊境工作者，船長和船員好像從來沒爆出防疫漏洞，也沒聽過他們抱怨隔離14天的時間太久，「明明海運的執勤時間更長，放風時間更短」，讓原PO很好奇兩者之間的差異。

貼文引發網友討論，不少網友揶揄道，人家是機師耶！多數網友推測，從事海運業的人，每次出海都要好幾個月，因此對他們來說隔離14天根本沒有差，也已經習慣了，「海運一趟都好幾個月，隔離幾天而已有啥差」、「海運一趟不是都好幾個月？回來隔離幾天沒差」、「在船上都幾個月沒回家，不像機師2週回家一次，還要嘴飛安」。

對此，也有內行網友跳出來說，海運業每次工作完休息的時間比較長，出海一次都算是連續上班好幾個月；但航空業工作一周，隔離1周完後，又要執飛了，所以兩者之間是有落差的。「海運回來可以休很久才下一趟，但航運無法，用腦好嗎？」

(中時新聞網)