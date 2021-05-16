中華郵政驚傳同仁確診 總公司證實：已消毒 09:462021/05/16 中時新聞網 楊雅婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中華郵政總公司驚傳內部同仁確診，對此總公司也證實了，昨日已進行消毒作業。（圖／翻攝自google map） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國內疫情爆發，傳出中華郵政公司有同仁確診新冠肺炎，辦公區域已在昨日消毒。對此，中華郵政發言人郭純陽回應，總公司昨日已接獲同仁確診通知，並於下午展開消毒作業，由於該名同仁工作範圍都在總部辦公室，因此不會與民眾接觸，目前已匡列相關同仁。 郭純陽表示，昨日接獲衛生單位消息後，辦公區域已進行大規模消毒，下周開始將啟動分流，及異地辦公，也會全面配合衛生局調查和防疫相關措施，該確診的同仁工作範圍都在辦公室，並未與民眾接觸，目前已經接觸的同仁進行居家隔離。 北市增仁濟快篩站 擬設第2應變醫院 寶齡啟動快篩計畫 助疫臂之力 (中時新聞網) #新冠肺炎 #台灣 #中華郵政 #總公司 #消毒 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 南市八大業者稽查 51家未實聯制 04:102021/05/16 地方新聞 升第三級莫慌！醫借鏡這國「峰迴路轉」故事：台灣一定能找到出路 00:202021/05/16 生活 雙北單日本土破百！最新確診地圖曝光 1縣市由橙轉紅 08:552021/05/16 生活 北市擴大篩檢讓確診激增 游淑慧：可見陳時中蓋牌多可惡 08:422021/05/16 政治 信義區百貨櫃姐疑確診 陳時中坦言：很難掌握 07:582021/05/16 生活 減災 專家疾呼全國廣設採檢站 04:102021/05/16 焦點要聞 接種完大陸疫苗 鍾南山稱感覺很好 04:102021/05/16 產業財經 阻疫蔓延 專家籲落實人流控管 04:102021/05/16 地方新聞 聯醫人力超負荷 有人2天沒回家 04:102021/05/16 焦點要聞 快篩站爆滿醫護累趴睡醫院 柯文哲喊話：做他們的後盾 08:402021/05/16 生活 衝擊擴大 中南部大學遠距教學 04:102021/05/16 焦點要聞 生活熱門新聞 台中男足跡不只東海？網爆新光三越、西屯都在消毒 衛生局回應 - 生活 新竹湖口某幼兒園傳疑似確診者 家長漏夜帶孩子做篩檢 - 生活 瘋搶物資 賣場架上綠包裝泡麵全滿沒人買 原因曝光網秒懂 - 生活 台中電子廠男員工確診 公布足跡遍及東海商圈 - 生活 中華郵政驚傳同仁確診 總公司證實：已消毒 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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