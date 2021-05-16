國內疫情爆發，傳出中華郵政公司有同仁確診新冠肺炎，辦公區域已在昨日消毒。對此，中華郵政發言人郭純陽回應，總公司昨日已接獲同仁確診通知，並於下午展開消毒作業，由於該名同仁工作範圍都在總部辦公室，因此不會與民眾接觸，目前已匡列相關同仁。

郭純陽表示，昨日接獲衛生單位消息後，辦公區域已進行大規模消毒，下周開始將啟動分流，及異地辦公，也會全面配合衛生局調查和防疫相關措施，該確診的同仁工作範圍都在辦公室，並未與民眾接觸，目前已經接觸的同仁進行居家隔離。

(中時新聞網)