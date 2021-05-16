台中遭逢百年大旱，旱溪水位幾近乾涸，16日清晨豐原段細流竟變成乳白色，瞬間變成牛奶河。台中市環保局獲報立即派員追查來源並採汲水體檢測，初步了解，乳白色汙水來自三陽重劃區，懷疑是小型工廠排放廢水，也不排除是住戶排放含有界面活性劑的生活汙水。
旱溪上游近半年乾季常呈現細流現象，低水位造成魚群生存危機，15日清晨被民眾發現水色一夕變白。一旁就是旱溪環河自行車道，許多車友一早經過聞到濃濃刺鼻臭味，痛斥「趁假日偷排廢水」、「沒水還偷排，更好抓」。
記者接獲爆料前往汙染河道查看，乳白水廢色從南陽橋往上游蔓延將近800公尺，汙水來自一處地下涵管排入旱溪。近日高溫致溪水溶氧不足，旱溪水質又遭汙染呈乳白色，一隻隻魚兒浮上水面張口呼吸，載浮載沉 。
台中市環保局環保稽查大隊獲報立即派員追查來源並採集水體檢測，初步發現乳白色汙水來自三陽重劃區，懷疑是含有介面活性劑的工廠廢水，也不排除是家庭生活汙水，將循線追查汙染源，並依水汙染防治法開罰。
(中時 )
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