國內疫情爆炸，其中案1203五股前獅子會長釀25人群聚感染，強大活動力被網友稱為「獅子王」，而獅子王群聚感染個案的足跡也隨之曝光，去過好市多新莊及北投店，一名媽媽14日帶2歲小孩去好市多新莊店逛時，發現賣場人潮稀稀落落，母子倆像包場一樣在逛，連小孩都疑惑問「媽媽，人呢？」，相較其他分店大排長龍，讓她驚呼獅子王來訪後的後遺症太強大。

員工閒得沒事做。（翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

獅子王釀25人群聚感染的足跡中，曾到過好市多新莊及北投店，其中新莊店待的時間最久，5月9日逛了近3小時，雖然消毒了，還是嚇得民眾不敢去。一位媽媽在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，14日近中午時，帶2歲小孩來好市多新莊店買日用備品，卻看到幾乎沒人的好市多，「第一次看到顧客稀稀落落，心中感慨萬千，應該是獅子王來訪後的後遺症吧」，連2歲兒都咿咿呀呀地問她：「媽媽，人呢？人呢？」

此外，她也看到，不論衛生紙有沒有特價，都是一卡限一串，現場還剩很多；其他商品也很充足，呼籲大家面對疫情真的要鎮定。雖然賣場沒人，但工作人員還是帶著麥克風，手持「防疫期間請保持安全社交距離」，戰戰兢兢防疫。

搶最兇的衛生紙也剩一堆，一卡限購一組。（翻攝自 Costco好市多 商品經驗老實說）

對此，網友們紛紛表示，「14日下午我也去過好市多新莊，沒人！跟照片一樣，大家搶物資但不敢搶獅子王去過的新莊店」、「北投新莊沒人正常吧，其餘的應該是排隊排不完」、「此時對比其他被塞爆的店，來這最安全，最舒服了」，同時，也有人疑惑為何要搶衛生紙，「不懂搶衛生紙的人是？要關在家裡直直烙賽嗎」。

另外也有人分享新竹好市多的搶購現況，結帳人潮排到冷藏肉品區，人超多，「羨慕新莊店好少人喔，周六才有時間去新竹店，超多人的」、「週末好可怕」、「為什麼一定要在這時候擠到大賣場，這是一件對整體防疫來說非常危險的事啊」。

圖為好市多新竹店，人潮爆炸，人多到排到肉品區。（翻攝自 Costco好市多 商品經驗老實說）

(中時新聞網)