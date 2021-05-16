本土疫情持續升溫，北市某國小14日晚間接獲通知，校內的某實驗機構有1名學生確診，北市教育局緊急通知該校，環保局也在15日到該校全面消毒，而該校的托嬰中心和該實驗機構則在15日至28日停課，而校內的附幼和國小部分目前未達停課標準，無須停課。

雙北地區進入第三級警戒，全台校園也傳出也確診個案，人心惶惶，北市某國小內的實驗教育機構傳出有1例確診個案，學校也緊急發函給家長說明情況，而該實驗機構和托嬰中心則在15日至28日停課，國小的部分則未達停課標準，無須停課；據了解該校將場地借給某實驗機構使用，而確診的學生並非國小部的學生，因此，校方要家長不用太擔心。

此外，由於該校有供應中央餐廚，為了預防性的防疫考量，校方也將在17日起至21止停止營養午餐作業，改由其他廠商供應，並具體落實相關人員健康追蹤，校方持續追蹤最新資訊，將在網路群組將消息通知家長，請家長無須擔心。

(中時 )